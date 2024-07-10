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В Омске мигрант вывез девушку в безлюдное место и надругался

В Омске иностранца осудили на восемь лет за изнасилование девушки

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Shutterstock

Суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал девушку в Омске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

За некоторое время до произошедшего 30-летний мужчина приехал из Армении в город и встал на миграционный учет. По версии следствия, в день инцидента иностранец ехал на машине и на остановке заметил девушку, которая ожидала автобус.

Армянин вышел на улицу, насильно посадил ее в машину, вывез в безлюдное место и изнасиловал. При этом ранее с россиянкой он не был знаком.

«Сразу после случившегося девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции», – поделились в ведомстве.

После задержания иностранца арестовали. Суд признал гражданина Армении виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Тыве трое подростков изнасиловали девочку.

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