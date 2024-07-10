В Казахстане пассажир призвал расстреливать русских в конфликте с таксистом

В Казахстане клиенты такси раньше завершили поездку из-за конфликта с водителем. Об этом сообщает ИА «Регнум».

В начале поездки пассажиры сели в машину и стали общаться с водителем на казахском, но тот на русском заявил, что не знает языка. После этого один из клиентов назвал мужчину за рулем шовинистом.

При этом сам таксист отказался спорить с пассажиром и не хотел продолжать конфликт, но клиент не мог успокоиться. Он стал выкликивать украинские националистические лозунги и призвал расстреливать русских.

Недовольный ситуацией водитель остановил машину и вежливо попросил компанию покинуть салон. Пока клиенты выходили из автомобиля, выкрикивавший лозунги мужчина продолжал агрессивно высказываться.

До этого в Одессе на тренинге произошел языковой скандал. Спикер говорил на русском и это не понравилось нескольким слушательницам, которые потребовали, чтобы он перешел на украинский. Мужчина отказался и предложил женщинам покинуть помещение, если им не нравится происходящее. В результате украинок вывела из помещения охрана.

Ранее в Польше в белоруску плюнули из-за русского языка.