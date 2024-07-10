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Стало известно, сколько каналов российских СМИ заблокировал YouTube с 2020 года

Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ с 2020 года

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Depositphotos

Видеохостинг YouTube с 2020 года заблокировал более 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что в 2020 году американский видеохостинг заблокировал доступ к 13 каналам, в 2021 — 21 интернет-странице, в 2022 — к 63 страницам, в 2023 — к 27 каналу, а с начала 2024 года YouTube ограничил доступ к 83 каналам.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что видеохостинг по-прежнему не удалил более 61,3 тыс. запрещенных материалов.

2 июля YouTube удалил несколько популярных каналов зарубежных блогеров, которые рассказывали о России в позитивном ключе, без объяснений причин и возможности восстановления.

30 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что вариант с замедлением скорости работы YouTube в России кажется более реалистичным, чем полная блокировка сервиса.

28 июня российская компания Rteam представила новый видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube.

Ранее стал известен новый способ мошенничества через YouTube.

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