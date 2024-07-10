Минюст ликвидировал городское латышское общество в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге ликвидировал латышское общество по иску министерства юстиции России. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда сведения об организации исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

В июле 2023 года истец проверил деятельность общества и установил, что его устав не соответствовал действующему законодательству России.

По данным СПАРК, юрлицо было зарегистрировано в 2016 году. До этого организация с тем же руководителем и названием существовала с 2011 по 2013 год и была ликвидирована как фактически прекратившая деятельность.

До этого Минюст России потребовал через суд ликвидировать фонд «Вместе против фашизма». Организация оказывала помощь бывшим узникам нацистских концлагерей, а также собирал их истории, проводил конкурсы для детей и занимался образовательной деятельностью.

Ранее Латвия ужесточила условия для проживания россиян в стране.