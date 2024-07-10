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В России начали рассматривать новые правила въезда для семей нетрудоустроенных мигрантов

Baza: семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию, их детей планируют брать в школы после базового экзамена по русскому языку, а набирать на работу иностранцев будут с помощью единой системы «управляемого найма». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, Совет безопасности России поручил министерству внутренних дел и другим ведомствам проработать этот вопрос и дать предложения по новому закону на тему мигрантов.

Федеральный проект об «управляемом найме» мигрантов вошел в рабочую версию национального проекта «Кадры». По нему ряд процедур, связанных с наймом, например медосмотр, дактилоскопию и проверку знания русского языка, могут проводить еще за пределами Российской Федерации, чтобы в страну въезжал уже проверенный работник.

Кроме того, планируется расширить список стран, из которых в Россию прибывают трудовые мигранты, и привязывать их к работодателям. Приглашать мигрантов будут через «единого оператора».

А законопроект, согласно которому детей иностранцев будут проверять на знание русского языка перед приемом в учебные заведения, уже внесен в Государственную думу. В пояснительной записке к законопроекту указано, что для получения образования в школе ученику необходимо владеть русским языком, уметь на нем свободно общаться и усваивать образовательную программу, пишет Baza.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит проект закона, о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из РФ. Речь, в частности, идет о правонарушениях в области общественного порядка и безопасности. Вопрос контроля за миграцией Володин назвал крайне важным.

В то же время глава МВД России Владимир Колокольцев в начале июля заявил, что в результате комплексной профилактической работы в стране снижается количество преступлений со стороны иностранных граждан. По его словам, число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных мигрантами, сократилось на 8% в этом году.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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