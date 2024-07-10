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Депутат Госдумы заявил, что служба в армии и наличие детей делают мужчин «полноценными»

Милонов: мужчина может считаться полноценным при наличии минимум трех детей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что мужчина не может называться полноценным, если у него менее трех детей. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нормальный мужчина — у него должно не хватать рук, чтобы вести своих детей. Это нормальный мужчина», — заявил Милонов.

По мнению депутата, мужчина ощущает себя «полноценным мужиком» только при наличии минимум трех детей. Милонов считает, что «ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк» не делают мужчину мужиком. Он подчеркнул, что «мужиком делают мужика служба в армии и дети».

10 июля Совет Федерации одобрил закон о ежегодной налоговой выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей.

8 июля президент России Владимир Путин призвал правительство и депутатов принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.

Также Путин во время встречи с участниками всероссийского конкурса «Это у нас семейное» поддержал идею создания в РФ бесплатного праздника для многодетных семей.

Ранее родившая в 58 лет первенца россиянка стала многодетной матерью.

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