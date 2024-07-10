Опубликовано видео с места крушения самолета Cessna-172

В Следственном комитете (СК) России предоставили оперативное видео с места крушения легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане. Об этом сообщает «Лента.ру».

На кадрах видны фрагменты разбившегося воздушного судна.

По версии следствия, 10 июля Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря недалеко от населенного пункта Камское Устье. Самолет выполнял экскурсионный полет. На его борту находилось четыре человека, в том числе ребенок. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось только одному мужчине, его доставили в медицинское учреждение.

В оперативных службах заявили, что основными причинами крушения самолета могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования. Эти факторы рассматриваются в качестве основных причин крушения Cessna-172.

Ранее возбудили дело по факту крушения легкомоторного самолета.