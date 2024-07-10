Спасатели локализовали пожар в здании суда в Сочи

В Сочи пожарные локализовали возгорание в здании суда в микрорайоне Лазаревское. Об этом сообщает МЧС России.

«Пожар локализован на 690 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пламени участвуют более 60 спасателей на 18 пожарных расчетах. Эвакуировать здание не понадобилось: находившиеся в нем 40 человек покинули его самостоятельно.

Пожар в здании районного суда в Сочи начался днем 10 июля. Огонь быстро распространился по территории площадью 600 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

В этот же день пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что загорелся картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы.