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Ректора БФУ им. Канта арестовали по делу о присвоении денежных средств

Суд отравил ректора БФУ им. Канта Федорова в изолятор до 8 сентября

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Ленинградский районный суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректору Балтийского федерального университета имени Канта Александру Федорову. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Калининграда.

Федоров водворен в следственный изолятор до 8 сентября 2024 года.

9 июля в СК РФ сообщили, что ректор Федоров и его заместитель Мялкина задержаны не за взятку, а по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые провернули незаконную схему денежных поощрений подчиненных, присвоив свыше 18 миллионов рублей.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Мужчину взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее Следственный комитет РФ разместил видеозапись с Александром Федоровым.

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