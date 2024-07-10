Совфед одобрил закон о семейной налоговой выплате

Совет Федерации одобрил закон о ежегодной налоговой выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ инициирован правительством РФ и является частью так называемого бюджетного пакета, в который входят поправки в бюджет на 2024 год и поправки в Налоговый кодекс РФ.

Закон подразумевает право на такую выплату для работающих родителей двух и более детей, постоянно проживающих в России. Выплата положена в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Размер выплаты будет составлять 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

9 июля Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили освободить одну группу граждан от НДФЛ.