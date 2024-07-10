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В крупнейшем городе Югры на центральной площади провалилась дорога

В Сургуте на центральной площади образовалась огромная яма

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Администрация города Сургута

В Сургуте 10 июля на центральной площади произошел обвал грунта. Об этом городская администрация сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«На центральной городской площади работает аварийная бригада СГМУП «Горводоканал», где произошел провал грунта с разливом воды», — рассказали чиновники.

Сообщение о ЧП поступило в диспетчерскую службу около восьми утра. Через час работники экстренных служб уже откачали воду и выставили по периметру ямы временное ограждение. В пресс-службе администрации уточнили, что сейчас устанавливают, по какой причине произошел инцидент.

До этого земля похожим образом обвалилась на детской площадке в подмосковном Пушкине: крупная яма появилась у игровой горки. Местные жители предположили, что причиной стал подмыв почвы после того, как лопнула труба.

Ранее в Москве девушка получила травмы, провалившись под крыльцо аптеки.

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