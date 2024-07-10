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Появились кадры пожара в здании суда в Сочи

Очевидцы показали видео пожара в сочинском суде

В микрорайоне Лазаревское в Сочи загорелось здание районного суда. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Лазаревское/Сочи».

«Прямо сейчас в Лазаревском горит здание суда», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, площадь пожара составляет 600 кв. метров, и на месте уже работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Канал также опубликовал присланное очевидцами видео с места происшествия. На кадрах видно, как от здания суда поднимаются столбы дыма.

Также 10 июля пожар произошел на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. Отмечается, что горит картон на открытой территории по сортировке вторсырья. На место прибыли более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее в Батайске потушили пожар в многоквартирном жилом доме.

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