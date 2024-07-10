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Совфед одобрил закон о донастройке налоговой системы в РФ

Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Поправки, инициированные правительством, будут внесены в Налоговый кодекс РФ.

До этого Государственная дума приняла соответствующий законопроект, согласно которому для российских граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог возрастет до 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — до 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — до 20%, а более 50 млн рублей — до 22%.

10 июля Госдума также приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25% с 20%.

1 июля Минтруд РФ предложил освободить от НДФЛ инвалидов первой группы. Кроме того, авторы документа предложили ввести льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов.

Ранее в России предложили нулевой НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ.

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