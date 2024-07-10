Ветеринар объяснила, какие процедуры нельзя делать собакам в жару

В жаркую погоду собак ни в коем случае нельзя брить, поскольку шерсть защищает их от перегрева и прямых солнечных лучей. Об этом в интервью РИАМО предупредила ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина. При этом она посоветовала чаще вычесывать питомца, чтобы убрать омертвевший волосяной покров и разредить его.

«Можно использовать специальные охлаждающие попоны. Достаточно тех, которые закрывают грудной отсек. Перед применением попону нужно смочить в прохладной воде», — сказала Аверина.

Она также порекомендовала не надевать на собаку какую-либо одежду, так как это мешает свободной циркуляции воздуха.

До этого Аверина рассказала, как действовать при тепловом ударе у питомца. По ее словам, если у собаки наблюдаются такие симптомы как нарушение координации, апатия, повышение температуры тела, диарея, тошнота и рвота, ее необходимо немедленно отвести в тень и предложить прохладную воду.

9 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жара, вернувшаяся в Москву и Московскую область после короткого похолодания, задержится на пару недель.

Синоптик отметила, что по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. По ее словам, в российской столице будет преобладать температура +27...+29°С, иногда достигая максимума в +30...+31°С. В Подмосковье столбики термометров будут показывать +24...+29°С.

Ранее россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару.