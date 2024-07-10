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Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Татарстане

СК России: упавший в Татарстане самолет загорелся после падения

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Kevin Porter/Shutterstock/FOTODOM

Совершивший жесткую посадку в Татарстане легкомоторный самолет Cessna-172 загорелся после падения. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушное судно совершило жесткую посадку недалеко от населенного пункта Камское Устье.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты.

По версии следствия, 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Самолет выполнял экскурсионный полет. На его борту находилось четыре человека, в том числе ребенок. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось только одному мужчине, его доставили в медицинское учреждение.

В оперативных службах заявили, что основными причинами крушения самолета в Татарстане могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования. Эти факторы рассматриваются в качестве основных причин крушения Cessna-172.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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