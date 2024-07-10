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Штрафы для велосипедистов и самокатчиков призвали повысить до 300 тыс. рублей

Депутат Слуцкий: штрафы пользователям СИМ нужно повысить до 300 тыс. рублей

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Depositphotos

Россиян нужно штрафовать за разговоры по телефону при управлении средством индивидуальной мобильности – велосипедом или самокатом, считает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал взимать с нарушителей по 5 тыс. рублей, а также увеличить размер штрафов за другие нарушения, передает RT.

За причинение вреда здоровью людей при управлении СИМ в пьяном состоянии Слуцкий призвал штрафовать на 300 тыс. рублей. Разговор по телефону владельцам такого транспорта он предложил разрешить только с использованием гарнитуры.

Если же произошло ДТП по вине водителя СИМ, то он обязан оказать первую помощь пострадавшим – в противном случае он должен нести административную ответственность, считает парламентарий.

Для работодателей, которые используют самокаты и велосипеды в коммерческих целях, Слуцкий призвал разработать отдельный блок с правилами, нарушение которых также будет наказываться. В том числе он призвал штрафовать их, если СИМ не отвечают стандартам, не имеют номеров и так далее.

До этого в «Союзе пешеходов» призвали признать самокаты источником повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила. Транспортные эксперты согласились с этим, также подчеркнув необходимость ввести строгие правила и штрафы для пользователей электросамокатов.

Ранее россиян призвали не использовать самокаты во время грозы.

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