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Собаководам рассказали, как действовать при тепловом ударе у питомца

Кинолог Аверина: при тепловом ударе собаку нужно увести в тень

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Depositphotos

При первых признаках теплового удара, таких как нарушение координации, апатия, повышение температуры тела, диарея, тошнота и рвота, собаку необходимо немедленно отвести в тень и предложить прохладную воду. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«Снимите всю лишнюю амуницию. Не рекомендуется держать собаку на руках, так как она охлаждается, отдавая тепло на поверхность, на которой лежит», — сказала специалист.

Также она посоветовала намочить голые части тела: пах, грудь, бедра и шею. При этом, по ее словам, запрещено заводить питомца в водоем, поскольку резкий перепад температуры может быть опасен. После того как собака немного придет в себя, ее следует показать ветеринару, заключила Аверина.

9 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жара, вернувшаяся в Москву и Московскую область после короткого похолодания, задержится на пару недель.

Синоптик отметила, что по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. По ее словам, в российской столице будет преобладать температура +27...+29°С, иногда достигая максимума в +30...+31°С. В Подмосковье столбики термометров будут показывать +24...+29°С.

Ранее россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару.

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