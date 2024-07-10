Врачи объяснили, чем опасен популярный в России «мясной клей»

В России за последние пару лет участились случаи производства продуктов с использованием микробной трансглютаминазы – «мясного клея». На консистенцию и внешний вид товара добавка влияет хорошо, однако ее действие на организм до конца неизвестно. Как минимум, она может вызвать воспаление, рассказала 360.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалисты пищевой промышленности заметили, что фермент хорошо склеивает любой белок. Речь идет о мясе, сосисках, колбасе, фарше для пельменей и даже сырах и твороге.

«Фактически все, что остается при производстве, — жилы, хрящи и так далее, — можно размолоть и потом склеить. Тогда они примут форму готового продукта», — объяснила врач.

Добавляя фермент в творог, производители не только улучшают внешний вид продукта, но и увеличивают его массу, добавила диетолог, подчеркнув, что этим микробная трансглютаминаза очень выгодна. Однако пока точно неизвестно влияние добавки на здоровье. Для организма «склеенный» белок — это непонятный продукт, который иммунная система старается уничтожить как что-то чужеродное, отметила диетолог.

«Как уничтожить? Только через какое-то воспаление. Естественно, вместе с этим воспалением повреждаются близлежащие ткани», — объяснила Саломатина.

Недавние исследования подтвердили, что «мясной клей» может стать причиной аутоиммунных заболеваний, в том числе болезней кишечника и целиакии, поэтому с этой добавкой нужно быть осторожнее, заключила врач.

Напомним, в России с 1 января 2020 года использование «мясного клея» запрещено из-за недостаточного изучения воздействия на организм человека. Однако по результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие добавки в твороге некоторых производителей. Всего было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента — вдвое больше, чем в 2022 году.

Российские биологи ранее предложили делать пищевые добавки из листьев солодки.