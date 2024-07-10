На Ставрополье неизвестные спалили с помощью луп 230 гектаров пшеницы

В Ставропольском крае правоохранительные органы расследуют уничтожение пшеницы на полях размером в 230 гектаров. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в начале июля на территории Андроповского агрокомплекса. При изучении обстоятельств случившегося было установлено, что часть урожая сгорела в результате поджога. На полях нашли 50 луп, которые неизвестные примотали к колышкам и воткнули в землю. Директор агрокомплекса в беседе с журналистами отметил, что у него нет версий, кто может быть причастен к уничтожению полей.

До этого пожар, охвативший площадь в 15 гектаров, произошел в Геленджике. Огонь окружил несколько отелей и перекинулся на лесной массив. Поджигателем оказался местный житель, который, подготавливая на своем участке электрокабели к продаже, оголил провода и поджег лесную подстилку. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья.

Ранее пожар в бухте Инал под Туапсе произошел по вине туристов с сигнальными ракетами.