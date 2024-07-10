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Российских курьеров на самокатах призвали «обуздать» штрафами

Транспортный эксперт Яблоков: для самокатчиков нужно ввести суровые штрафы

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Depositphotos

Пользователи электросамокатов в России не подчиняются практически никаким правилам и чувствуют свою безнаказанность, считает транспортный эксперт, старший редактор «Транспорта в России» Павел Яблоков. Чтобы исключить хаос на дорогах и снизить количество аварий, нужно ввести для них строгие правила и штрафы, отметил он в беседе с 360.ru.

Сегодня для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) россиянам не нужно ничего изучать и получать права, что дает возможность управлять самокатами кому угодно, отметил Яблоков. Также сам факт отсутствия штрафов и необходимости нести ответственность за свои действия повышает беспечность владельцев самокатов.

«Они достаточно хаотично перемещаются по дорогам, по проезжей части, по тротуарам, вместе с пешеходами», — отметил Яблоков.

Отдельно он остановился на курьерах, которые доставляют заказы с помощью СИМ. Причем уровень зарплаты у них напрямую зависит от скорости доставки, что делает их передвижение по городу крайне опасным.

«Быстро — это значит, с минимальными требованиями безопасности, с максимальным наплевательством на все правила дорожного движения. Настолько, насколько позволят обстоятельства», — пояснил он.

Он призвал контролировать курьеров, введя для них штрафы за нарушения. В качестве примера он привел автоматизированные системы для автомобилей, отслеживающих нарушителей, на которых потом налагают штраф, призвав ввести похожую систему для пользователей электросамокатов.

Накануне в «Союзе пешеходов» призвали признать самокаты источником повышенной опасности, возложив на их пользователей жесткие правила.

Мальчик с приятелем на самокате врезался в женщину с младенцем.

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