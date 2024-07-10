Политолог назвал подменой понятий заявления муфтия Татарстана о никабе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин занимается подменой понятий вместо борьбы с радикализмом, заявил в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Муфтий Татарстана с первых же строк своего заявления смешал вопрос о ношении никаба и ношении хиджаба. Сделал он это примитивной подменой – использованием популярной в определенных кругах фразой «покрытые девочки». Под это максимально размытое определение попадают и никабы, и хиджабы», — написал он.

Ухов напомнил, что в заявлении КЦМСК четко указано, что Кавказ свое мнение по никабам уже высказал и не собирается его менять.

«Мнение это максимально четкое, цитата: «ношение никаба – закрывающей лицо за исключением глаз женской одежды в исламе - а также паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — отметил политолог.

Также Ухов считает, что смешивание понятия никаба и подмена их «религиозной одеждой» являются попыткой сместить акценты.

«Акценты в дискуссии о радикализме смещаются в сторону лево-либеральной повестки «угнетения» какой-то религиозной группы», — заключил политолог.

Напомним, ранее муфтий Татарстана выступил против законодательных запретов на религиозную одежду.