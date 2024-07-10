Москвичам рассказали, когда в столице спадет жара

До конца этой недели в Москве будет жарко. Такая погода в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Пока на температуре осадки не отразились, однако в ближайшее время связанные с холодным фронтом дожди все-таки немного снизят жару. Завтра будет на три градуса прохладнее, чем сегодня, пообещал Ильин. В течение суток ожидается до 21–26 градусов.

Однако после небольшого снижения температура вновь начнет расти и дойдет до +32 градусов. До выходных и в субботу будет жарко.

«В воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей. Возможно, даже где-то и гроза прогремит», — отметил метеоролог.

Ранее в четырех регионах РФ из-за жары начались проблемы с электроснабжением.