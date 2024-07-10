Взрыв произошел в Одессе

В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«О взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Также сообщается об объявлении воздушной тревоги в Николаевской, Харьковской областях и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Утром 10 июля глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе в результате взрывов повреждения получила портовая инфраструктура.

В ночь на 10 июля украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Одессе на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов. После первого взрыва в городе телеканал еще два раза проинформировал о новых взрывах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области прозвучала в 1:23 мск.

Накануне о взрыве в Одесской области сообщало издание «Страна.ua». По информации журналистов, взрыв зафиксировали в районе города Черноморска.

Ранее Киев запросил помощь у трех стран в связи со сложной ситуацией в сфере энергетики.