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Участник СВО скончался в отделе полиции в Махачкале

В отделе полиции в Махачкале умер участник СВО, сломавший руку полицейскому

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Global Look Press

В здании Советского РОВД в Махачкале умер доставленный туда участник СВО, который вел себя неадекватно. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

Общественник рассказал, что задержанный — 48-летний мужчина из села Бутри (Акушинский район, Дагестан. — «Газета.Ru»). Он якобы вел себя неадекватно и, предположительно, был в наркотическом опьянении. Помимо этого, мужчина сломал руку полицейскому, добавил глава ОНК.

«Смерть у доставленного в Советский РОВД наступила буквально через 5–7 минут после того, как его доставили в отдел полиции», — сообщил Хадулаев.

Также в Telegram-канале МВД Дагестана появилось видео задержания участника СВО. При этом имя мужчины не называется. В МВД сообщили, что до этого он вел себя агрессивно, из-за чего его задержали и доставили в отдел. Отмечается, что задержанный скончался до приезда скорой помощи.

СК России по республике Дагестан организована доследственная проверка.

До этого пьяный мужчина обстрелял дом соседа в поселке под Петербургом.

Ранее участников СВО предложили снабдить охотничьими ружьями.

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