Летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре

У самолета, летевшего из Антальи в Казань, в полете была выявлена техническая неисправность, воздушное судно экстренно село в Самаре. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 9 июля около 22 часов местного времени экипажем воздушного судна авиакомпании «Азур Эйр», следовавшего из турецкого аэропорта Анталья в Казань, по причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром в международный аэропорт Самара (Курумоч) имени С. П. Королева.

На борту находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения причин и обстоятельств авиационного события, повлекшего задержку выполнения рейсов по маршрутам Анталия – Москва, Казань – Анталия.

Отмечается, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в части исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг.

5 июля пассажирский самолет Airbus, который следовал из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

28 июня рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске. Отмечалось, что экипаж воздушного судна принял решение о незапланированной посадке в челябинском аэропорту в связи с недостаточным остатком топлива на судне.

Ранее американский грузовой самолет экстренно сел в Токио.