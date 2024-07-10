В Камском Устье в Татарстане разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

Согласно предварительным данным, пострадал один человек, его увезли в больницу.

По данным Mash Iptash, прогулочный самолет упал возле кемпинга и вспыхнул. Очевидцы вытащили из кабины мужчину с переломами, он в сознании. Есть ли еще кто-то внутри, пока неизвестно. Огонь ликвидировали.

5 июля в Бурятии совершил экстренную посадку легкомоторный самолет Ан-2. Следователи начали проверку по факту произошедшего. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

4 июля частный легкомоторный самолет-амфибия CRI экстренно сел в Карелии. Инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. На борту воздушного судна было два пассажира, оба выжили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.