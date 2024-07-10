В Волгограде загорелся склад

Пожарные в Волгограде тушат склад по переработке вторсырья, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«На территории склада по переработке вторсырья, на открытой территории происходит горение картона на площади 500 кв. метров», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в Волгоградской области пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе, которое возникло после атаки беспилотника. По данным МЧС, пожар был потушен в 03:40 по мск, в 06:40 по мск были ликвидированы его последствия. Пострадавших нет.

Накануне полностью ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в городе Батайске, расположенном в Ростовской области. Представители МЧС заявили, что теперь экспертам предстоит установить причину происшествия.

По информации ведомства, в тушении пламени были задействованы более 80 сотрудников экстренных служб и 26 единиц специальной техники. Кроме того, огнеборцам пришлось использовать пожарный поезд.

Ранее в Москве из-за пожара эвакуировали общежитие МГУ.