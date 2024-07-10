В Москве задержали агента ГУР, готовившего теракт против российских военных

ФСБ задержала гражданина России, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В органах безопасности уточнили, что россиянин 1994 года рождения по заданию ГУР минобороны Украины через курьерские службы «организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности», которые были замаскированы в подарочную упаковку, «по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства».

Мужчина признался, что в мае его завербовали сотрудники украинской военной разведки.

«Он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов на территории РФ за материальное вознаграждение», — добавили в ФСБ.

Также в ФСБ сообщили о предотвращении теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Самаре.