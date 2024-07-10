В Башкирии заявили, что запрет на ношение никабов нарушает права мусульман

Принятие закона, запрещающего ношение религиозной одежды в общественных местах, нарушит права мусульман и свободу вероисповедания в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил муфтий Башкирии Айнур Биргалин, комментируя дискуссии о запрете ношения никаба в стране.

По его мнению, введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам России. Муфтий сослался на 28 статью Конституции, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания.

Биргалин отметил, что такая одежда, как никаб, важна для религиозной и культурной идентичности мусульман, государственные органы должны уважать право каждого «на свободное выражение своей религиозной принадлежности».

Религиозный деятель считает, что ведение подобных запретов может вызвать рост ксенофобии в России.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

В конце июня глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба в республике и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. Он объяснил свое отношение, в частности, соображениями безопасности. 3 июля муфтият Дагестана объявил о запрете ношения никабов.

4 июля духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение о временном запрете на ношение никабов в регионе.

Никаб – это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Сейчас его носят исключительно представительницы ислама.

Ранее в Дагестане после запрета никабов предложили закрывать лицо веером.