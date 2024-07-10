На юге Украины зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры

В Одесской области на юге Украины в результате взрывов повреждена портовая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

«Повреждения <…> получили складские помещения, грузовой автотранспорт», — написал он.

Кипер также уточнил, что поврежденная портовая инфраструктура находится в Одесском районе.

В ночь на 10 июля украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Одессе на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов. После первого взрыва в городе телеканал еще два раза проинформировал о новых взрывах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области прозвучала в 01:23 мск.

Накануне о взрыве в Одесской области сообщало издание «Страна.ua». По информации журналистов, взрыв зафиксировали в районе города Черноморска.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Скадовске.