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В Екатеринбурге купавшийся в пруду подросток чуть не утонул из-за наезда катера

Юноша получил травму ноги и едва не утонул из-за наезда катера в Екатеринбурге

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге катер проехался по молодому человеку, который купался в городском пруду. Об этом сообщает издание E1.

Инцидент на воде в центре города произошел вечером 9 июля. По словам свидетелей, на мальчика, которому на вид было 14-15 лет, наехал прогулочный катер. Капитан судна проигнорировал случившееся, не остановился и продолжил поездку.

«У ребенка колено в мясо. Очевидцы вытащили парня из воды, он чуть не утонул», — рассказал екатеринбуржец, оказавшийся поблизости.

Позже выяснилось, что пострадавшим оказался 18-летний юноша. Он признался, что слишком поздно услышал шум мотора, но самого катера не заметил. В итоге молодого человека доставили в больницу и сразу же отправили в операционную.

Сейчас уральская транспортная прокуратура и транспортная полиция занимаются проверкой по делу.

Ранее мужчина получил травмы после столкновения гидроцикла с катером на Неве в Ленобласти.

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