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В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области инфраструктура получила повреждения

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины получила повреждения инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура», — написал он.

Лысак не уточнил тип и количество инфраструктурных объектов.

По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, последнюю воздушную тревогу в регионе объявляли в ночь на 10 июля, она продолжалась шесть с половиной часов.

О повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области Лысак сообщал утром 9 июля.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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