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В Госдуме заявили, что Пугачеву сделали инструментом провокаций

Депутат Соловьев: Пугачеву делают инструментом провокаций для оправдания Киева

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с РИА Новости заявил, что певица Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств украинских властей. До этого певица опубликовала пост об ударе по киевской больнице.

«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — сказал он.

Депутат заявил, что лицемерие и ложь западной пропаганды также являются провокацией.

9 июля Алла Пугачева опубликовала пост, посвященный удару по киевской больнице, в котором заявила: «Бог терпелив, но всему есть предел». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила артистке, что Бог разберется в атаке по Киеву без нее.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы «Охматдет».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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