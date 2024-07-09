В четырех южных регионах России восстановили электроснабжение

Минэнерго России сообщило в Telegram-канале, что энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Ростовской и Астраханской областях, а также Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Восстановлена работа объектов генерации», — уточнили в ведомстве.

9 июля Минэнерго сообщило, что около 600 тыс. человек остались без света из-за нарушения электроснабжения в ряде южных регионов России, произошедшего на фоне жаркой погоды.

В тот же день газета «Коммерсантъ» писала, что жара и недостаток генерации вызвали энергетический кризис на юге РФ. Из-за высокого спроса оптовые цены на электричество в соответствующих регионах страны начали расти в два раза быстрее, выяснили журналисты.

Ранее в Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии на предприятия.