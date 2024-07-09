На Украине по обвинению в коррупции задержали высокопоставленных таможенников

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала по обвинению в вымогательстве взяток с подчиненных высокопоставленных таможенных чиновников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СБУ арестовали в Киеве были директора департамента ведомственной безопасности и контроля Государственной таможенной службы, его заместителя и одного из руководителей региональной таможни. Они обвиняются в регулярном требовании взяток с начальников региональных таможен. В обмен на взятки задержанные гарантировали нижестоящим должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности, а также обещали прикрывать служебные нарушения подчиненных.

СБУ более года документировала преступную деятельность таможенников. За это время выявлено не менее восьми случаев ежемесячных поборов.

Сейчас в центральном аппарате таможенной службы, в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов проходят, в общей сложности, 28 обысков. Коррупционерам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого сообщалось, что у отправленного в отставку заместителя генерального прокурора Украины обнаружили незаконное имущество на на $711 тысяч.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.