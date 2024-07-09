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Саратовский таксист приставал к несовершеннолетней клиентке в машине и получил срок

В Саратове таксиста осудили за то, что он приставал к 16-летней пассажирке

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Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Саратова, который домогался 16-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, пострадавшая вызвала машину и к ней приехал осужденный. В дороге он стал приставать к пассажирке, но школьница успела позвонить родственнице и рассказать о происходящем. После этого она вышла из машины.

«Незамедлительно о совершении в отношении девушки преступления было сообщено в правоохранительные органы», – поделились в ведомстве.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Подмосковье мужчину задержали за домогательства в отношении ребенка на озере. По данным источника, человек подошел к 12-летнему мальчику и похвалил его навыки плавания, затем попросил научить.

Школьник согласился, но мужчина затащил его в кусты и начал приставать. Мальчику удалось вырваться и убежать. О произошедшем узнали родители и обратились в правоохранительные органы.

Ранее пациент московской больницы домогался 19-летнего студента, ставшего его соседом по палате.

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