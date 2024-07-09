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Военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

РИА: арест главного кадровика Минобороны Кузнецова продлен до 12 октября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Арест начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки, продлен до 12 октября. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить», – огласил приговор судья.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.

По данным следователей, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу.

Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

В мае был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

До этого стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже изделий, предназначавшихся для фронта. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.

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