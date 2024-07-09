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В центральной части Украины поврежден промышленный объект после ракетного удара

Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении промышленного объекта в регионе

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин заявил в своем Telegram-канале, что после ракетного удара и последующего взрыва в регионе оказался поврежден промышленный объект.

По его словам, никто не пострадал. Пронин призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и верить в Вооруженные силы Украины.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

В середине июня Пронин сообщал, что после обстрелов в Полтавской области зафиксированы повреждения на линиях электропередачи. В итоге без света остались 53 тыс. бытовых и 2,4 тыс. юридических потребителей, отмечал он.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие ВС РФ.

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