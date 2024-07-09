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В Батайске потушили пожар в многоквартирном жилом доме

МЧС РФ: огнеборцы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Батайске

Пожар в многоквартирном жилом доме в городе Батайске, расположенном в Ростовской области, полностью ликвидировали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В Ростовской области огнеборцы <...> полностью ликвидировали пожар в жилом доме», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что теперь экспертам предстоит установить причину происшествия.

Возгорание в одном из многоквартирных жилых домов в Батайске возникло днем 9 июля. Изначально огонь распространился на площади 500 квадратных метров, но затем площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

По информации МЧС РФ, в тушении пламени были задействованы более 80 сотрудников экстренных служб и 26 единиц специальной техники. Кроме того, огнеборцам пришлось использовать пожарный поезд.

Всего из загоревшегося здания эвакуировали 20 жильцов. Кроме того, во время ликвидации пожара спасатели вынесли на улицу пятерых домашних животных — трех котов, одну шиншиллу и одного хомяка. Питомцев благополучно отдали хозяевам.

Ранее власти Батайска пообещали оказать помощь жителям, чье имущество пострадало при пожаре.

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