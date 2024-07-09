Диетолог объяснила, зачем в ресторанах подают бесплатный хлеб

Диетолог рассказала, зачем в некоторых ресторанах подают бесплатный хлеб гостям, пишет Independent. По ее словам, это вовсе не щедрость владельцев заведения.

Женщина из США, которая является диетологом с многолетним стажем, объяснила в соцсетях, почему некоторые рестораны предлагают гостям бесплатный хлеб, пока те изучают меню.

«Это не потому, что они хотят вас бесплатно угостить», — сообщила американка.

По мнению специалиста, когда клиент в ресторане ест тот самый хлеб и листает меню, уровень глюкозы в его крови резко возрастает, а чувство голода усиливается, тем самым человек заказывает больше блюд, чем хотел изначально.

«Эта реакция очень быстро вызывает чувство голода, что объясняет, почему вам может снова захотеться есть вскоре после того, как вы съедите бублик или тост», — утверждает диетолог.

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