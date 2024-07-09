Пьяные россияне изнасиловали собутыльника из-за грубого требования уйти из его дома

Жителей Салехарда подозревают в изнасиловании своего друга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в квартире пострадавшего. По данным источника, компания из трех человек выпивала в помещении, но в какой-то момент между ними произошла ссора и владелец жилья грубо сказал друзьям уйти. Это мужчинам не понравилось, они продолжили ссору, поэтому владелец помещения схватился за палку.

После этого собутыльники отобрали у знакомого палку и отрезали ему руку, в которой мужчина держал ее. Затем мужчину изнасиловали предметом. Оставив пострадавшего с разорванными внутренними органами в квартире, они попытались сбежать.

«Во дворе они разбили окно одной из машин и завели ее, замкнув провода. Немного проехав, они бросили машину и решили просто убежать в тундру», – сообщается в публикации.

В лесу они день жили в домике охотника, где их позже задержали. Пострадавшего медикам спасти не удалось.

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