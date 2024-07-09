В Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов

В Москве на станции Ховрино Октябрьской железной дороги по направлению на Петербург произошел сход вагона с тремя контейнерами с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В публикации отмечается, что, по предварительным данным, сход вагона с рельсов произошел на шестом маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах. Причиной стала неисправность стрелочного перевода.
В прокуратуре заверили, что задержек в движении поездов не произошло, а сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего.
При этом проверку по факту схода вагона с рельсов проводит Северная транспортная прокуратура.
Октябрьская железная дорога занимается эксплуатацией инфраструктуры северо-западных областей России, кроме Калининградской области. В ее ведение входит линия, объединяющая Санкт-Петербург и Москву.
Восьмого июля премьер России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по направлению Москва — Санкт-Петербург.
При этом магистраль проложат в отдельном коридоре — вне тех путей, которые имеются сейчас у Октябрьской железной дороги.
Протяженность новой лини составит 679 километров. Открытие ВСМ намечено на 2028 год.
Ранее движение поездов на Павелецком направлении оказалось затруднено из-за непогоды.