В Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов

В Москве на станции Ховрино Октябрьской железной дороги по направлению на Петербург произошел сход вагона с тремя контейнерами с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В публикации отмечается, что, по предварительным данным, сход вагона с рельсов произошел на шестом маневровом пути станции Ховрино при маневровых работах. Причиной стала неисправность стрелочного перевода.

В прокуратуре заверили, что задержек в движении поездов не произошло, а сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего.

При этом проверку по факту схода вагона с рельсов проводит Северная транспортная прокуратура.

Октябрьская железная дорога занимается эксплуатацией инфраструктуры северо-западных областей России, кроме Калининградской области. В ее ведение входит линия, объединяющая Санкт-Петербург и Москву.

Восьмого июля премьер России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по направлению Москва — Санкт-Петербург.

При этом магистраль проложат в отдельном коридоре — вне тех путей, которые имеются сейчас у Октябрьской железной дороги.

Протяженность новой лини составит 679 километров. Открытие ВСМ намечено на 2028 год.

Ранее движение поездов на Павелецком направлении оказалось затруднено из-за непогоды.