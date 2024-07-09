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В Башкирии ребенок лег на операцию по удалению бородавки, но получил травму руки

Shot: в Башкирии ребенку вывихнули руку во время удаления бородавки

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Shutterstock

Жительница Башкирии планирует обратиться в суд после неудачной операции у ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам родительницы, они обратились в больницу для удаления папилломы на предплечье. Специалисты успешно провели операцию.

«На следующий день женщина заметила, что рука сына неестественно выгнулась, а одна из костей стала отчетливо торчать», – сообщается в публикации.

В беседе с женщиной медики признали, что совершили ошибку, после чего мальчику решили вправить руку под наркозом. Однако новое вмешательство не принесло нужного эффекта.

Россиянке пришлось обратиться в московскую клинику, чтобы местные специалисты исправили ситуацию. Она планирует взыскать расходы с клиники.

До этого в Воронеже медики удалили пациенту опухоль носа, которая мешала ему дышать и провоцировала головные боли. Специалисты избавились от новообразования без единого разреза и спустя несколько дней мужчину выписали.

Ранее омские врачи удалили мужчине опухоль, которая заняла весь глаз и вышла наружу.

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