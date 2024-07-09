Российская полиция ищет пару, перевозившую ребенка в клетке на колесиках

В Оренбурге правоохранители заинтересовались опубликованным в сети видео, на котором запечатлена пара, перевозившая девочку в клетке на колесах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

До этого прохожие сняли на камеру, как женщина в сиреневой футболке и черных брюках везет девочку, предположительно двух-трех лет, в клетке на колесах. В руках ребенок держит пластикового пупса. За ними следует мужчина с розовым чемоданом. В соцсетях, где появилось видео, комментаторы предположили, что ребенок сам захотел прокатиться в клетке.

«Раз собака бежит впереди значит ребенок ее выгнал из клетки и занял место», «Думаю, ребенок сам захотел. Мать его аккуратно везет, обратите внимание, где стык тротуара с дорогой она посмотрела, оценила рельеф, и аккуратно прокатила его», «Скорее всего, ребенок захотел так. А иногда с ними проще согласиться, чем слушать пятичасовую истерику», — высказались подписчики Telegram-канала издания UTV, который разместил видео.

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