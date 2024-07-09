Появилось видео с задержанным ректором БФУ им. Канта

Следственный комитет РФ разместил в своем Telegram-канале видеозапись с ректором Балтийского федерального университета имени Канта Александром Федоровым, который был задержан в Калининграде по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

На кадрах правоохранители выкладывают из бумажного конверта пачки денег и, судя по всему, задают вопросы ректору, на что тот кивает головой в знак отрицания. В первой половине видео отсутствует звук, поэтому непонятно, о чем идет беседа. Также на видеозаписи запечатлены следственные действия в отношении Федорова и его предполагаемой сообщницы — проректора Елены Мялкиной.

9 июля в СК РФ сообщили, что ректор Федоров и его заместитель Мялкина задержаны не за взятку, а по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые провернули незаконную схему денежных поощрений подчиненных работников, присвоив свыше 18 миллионов рублей.

Ранее в БФУ им. И. Канта прокомментировали задержание Федорова.