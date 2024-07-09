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В регионе около входа в жилой дом рухнула часть его крыши

В Астрахани рухнула часть крыши многоквартирного дома

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МЧС России

В Астрахани сотрудники МЧС работают на территории дома, у которого обвалилась крыша. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел в Кировском районе, на Тихом переулке. На кадрах с места заметно, как перед подъездом двухэтажного дома лежат куски кирпича.

Эвакуация жителей дома не проводилась. Во время обрушения никто не пострадал. Для работы на месте задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава. На данный момент информация о деталях произошедшего уточняется.

До этого в Казани обрушился потолок в жилищном комплексе, который сдали в 2023 году. По данным источника, конструкция лобби ЖК была собрана не в соответствии с правилами и не выдержала нагрузку. Так как в момент инцидента в помещении людей не было, никто не пострадал.

По словам местных жителей, в комплексе наблюдаются проблемы с плесенью на парковке и вентиляцией.

Ранее в Кузбассе обрушился Дворец творчества в конце учебного дня.

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