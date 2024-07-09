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В одном из городов Одесской области произошел взрыв

«Страна.ua»: в Черноморске в Одесской области зафиксировали взрыв

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Shutterstock

Взрыв произошел в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По информации журналистов, взрыв зафиксировали в районе города Черноморска. Но другие подробности о ситуации в населенном пункте к текущему моменту не поступали.

Днем 9 июля мэр города Одессы Геннадий Труханов заявил, что в населенном пункте произошел взрыв. В тот момент на территории всего региона была объявлена воздушная тревога.

В тот же день в подконтрольном украинским властям городе Херсоне зафиксировали несколько взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации населенного пункта Роман Мрочко. При этом он не стал раскрывать иную информацию о произошедшем.

8 июля украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в Николаевской области. Взрыв произошел после того, как в регионе сработали сирены воздушной тревоги.

До этого взрывы произошли в городе Каменское, расположенном в Днепропетровской области. Кроме того, прилеты зафиксировали в городах Днепр и Кривой Рог.

Ранее в министерстве энергетики Украины заявили о повреждении электрической подстанции в Днепропетровской области.

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