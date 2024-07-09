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Руководитель Рособрнадзора объяснил, почему школьники не согласятся с отменой ЕГЭ

Музаев: отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов для школьников, они не согласятся

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, почему школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации. Свое мнение чиновник высказал в интервью ТАСС.

По словам Музаева, отмена ЕГЭ увеличит число экзаменов для школьников в несколько раз, что будет воспринято ими безусловно отрицательно.

Глава ведомства пояснил, что «молодые ребята не знают, что такое старый формат» и выразил уверенность в том, что они «никогда не подпишутся под то, что было в прошлом».

«Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе (…) и, как минимум, три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить», — напомнил Музаев.

3 июля зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что вопрос отмены ЕГЭ становится все более актуальным, его затрагивают практически на всех мероприятиях с участием родителей и педагогов.

«Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», — подчеркнула парламентарий.

Днем ранее стало известно, что Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Он подразумевает замену ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи.

Ранее депутат Госдумы раскритиковала ЕГЭ, узнав результаты экзамена сына.

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