В Батайске из горящего многоквартирного дома спасли пятерых животных

Сотрудники экстренных служб спасли нескольких животных из горящего многоквартирного дома в городе Батайск, расположенном в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Представители ведомства рассказали, что огнеборцы вынесли на улицу трех котов и одну шиншиллу. Кроме того, в охваченных огнем помещениях обнаружили одного хомяка.

«Все переданы хозяевам», — говорится в заявлении.

Также в МЧС РФ уточнили, что к текущему моменту пламя распространилось на площади 700 квадратных метров.

Пожар в одном из многоквартирных жилых домов в городе Батайск начался днем 9 июля. Изначально площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Как рассказали в экстренных службах, из здания эвакуировали 20 жильцов. Всего к тушению огня были привлечены более 80 специалистов и 26 единиц техники. Кроме того, спасателям пришлось задействовать пожарный поезд.

Глава администрации населенного пункта Роман Волошин заявил, что власти намерены оказать помощь пострадавшим гражданам. Речь идет о людях, которые в результате пожара частично или полностью лишились имущества.

Ранее в подмосковном городе Мытищи из горящей конюшни спасли табун лошадей.