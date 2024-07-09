Трое россиян похитили и избили соседа, а затем катали его в багажнике по селу

В Башкирии трое молодых мужчин похитили 63-летнего соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент произошел в селе Азикеево. Как рассказал потерпевший, трое мужчин забрали его из дома, после чего избили, положили в багажник и возили его по окрестностям. Также, по словам пенсионера, позже его еще раз избили и угрожали изнасиловать, но потом он потерял сознание, а когда очнулся, рядом никого не было.

Потерпевший добрался до ближайшего села, где вызвал медиков. По данным канала, ему диагностировали гематомы, синяки, ссадины, а также многочисленные переломы.

Пожилой мужчина написал на обидчиков заявление в полицию, после чего те, как утверждает собеседник канала, приезжали в больницу и угрожали ему. Потерпевший недоумевает, почему его похитители до сих пор на свободе.

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